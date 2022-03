Om de Oekraïners te helpen worden er overal in onze streek nog altijd goederen ingezameld. En nu de Krokusvakantie achter de rug is, willen ook de scholen hun steentje bijdragen. Zo is er ook in Wetteren vanmorgen heel wat voeding, verzorgingsproducten en kledij verzameld aan de schoolpoort van Mariagaard. Leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners kunnen de goederen inzamelen voor de Oekraïense kerk in Gent. Van daaruit vertrekken ze naar Oost-Europa.