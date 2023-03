Meer dan 70 werkgevers zoeken personeel op job- en opleidingsbeurs in Sint-Niklaas

In Nieuwkerken, bij Sint-Niklaas, is er in de gebouwen van een tuinaannemer in de Anthonis De Jonghestraat vanochtend brand ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de vlammen binnen in de burelen al vlug onder controle. Maar de brandweermannen ontdekten daarop dat ook de isolatie in de muren aan het smeulen was. Het gebouw is nog maar enkele jaren oud en werd zo ecologisch mogelijk gebouwd. Het is daarom geïsoleerd met stro. Er moest een extra ladderwagen worden opgeroepen om ook dat vuur nog te bestrijden. De brand zelf was vermoedelijk ontstaan rond de schouw van de houtkachel. Er raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot.