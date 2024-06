Meer dan 64 hectare Wase bossen gered van de ondergang

In het Waasland is er op twee jaar tijd meer dan 64 hectare bos gered van de ondergang en zijn er meer dan 30.000 nieuwe bomen geplant. Dat was ook nodig, want vooral de bestaande naaldbossen sterven massaal af door de hitte en de droogte. Dit stuk grond in Stekene is een mooi voorbeeld. Naast de dode fijnsparren zijn er nieuwe bossoorten aangeplant, die beter thuishoren in de Wase bodem. Denk dan aan de eik, de lijsterbes of de ratelpopulier. De naaldbomen die al jaren rijkelijk aanwezig zijn in de streek, zijn niet geschikt voor het klimaat hier en zwakken af. Daarnaast beschadigt de letterzetterkever de bomen nog verder, waardoor ze uiteindelijk afsterven. Bosgroep Oost-Vlaanderen startte daarom meer dan twee jaar geleden een project met verschillende partners om de bosgronden te redden.