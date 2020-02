Meer dan 600 discodansers wagen hun kans op selectie voor kampioenschap

In Zottegem zijn meer dan zeshonderd dansers samengekomen voor een wedstrijd discodansen. De dansstijl is geëvolueerd naar een soort atletische act, vol sprongen, koprollen en spreidstanden. Alleen de outfits komen nog recht uit de seventies. Elke danser, jong en oud, is uitgerust in felle kleuren en tonnen glitters. De wedstrijd in Zottegem is een voorronde van het Vlaamse en Belgische kampioenschap.