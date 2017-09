Gezondheid Meer dan 500 Aalsterse scholieren krijgen info over hartveiligheid

Nog even terug naar Aalst want volgende week is het de Week van het Hart, maar in Aalst is de aftrap vandaag al gegeven. Dit jaar is het centrale thema hartpreventie bij jongeren. Meer dan 500 laatstejaars uit de middelbare scholen kregen vanmiddag info daarover. Twee cardiologen van het OLV-ziekenhuis gaven meer uitleg over de risico's voor eventuele hartproblemen. Daarnaast waren er ook infostands over alcohol, drugs en gezonde voeding, en konden de scholieren ook interactief aan de slag met onder andere bloeddrukmeters en virtual reality brillen. De stad hoopt dat de jongeren er iets van opsteken.