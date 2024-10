Meer dan 400.000 bezoekers in Oost-Vlaamse recreatiedomeinen tijdens zomervakantie

De Oost-Vlaamse recreatiedomeinen hebben meer dan 400.000 bezoekers ontvangen, tijdens de voorbije zomervakantie. En dat komt neer op zo'n 4% meer bezoekers in vergelijking met vorig jaar. Zeker Nieuwdonk in Berlare is in populariteit gestegen, daar verdubbelde het aantal verkochte ticket. En in het totaal hebben zo'n 270.000 zwemmers een frisse duik genomen in De Ster, Gavers, Nieuwdonk en Puyenbroeck. De provincie blikt dus terug op een geslaagde zomer. En dat ondanks het wisselvallige weer en een tijdelijke sluiting van de zwemvijvers door de blauwalg.