Wie de komende maanden in het centrum van Sint-Niklaas moet zijn, kan zijn auto binnenkort ook kwijt op het Sint-Nicolaasplein. Daar voorziet de stad een veertigtal tijdelijke parkeerplaatsen, zodat de horeca en de handelszaken beter bereikbaar zijn. Door de heraanleg van de Grote Markt is parkeren al een tijdje moeilijk in het centrum van de stad.