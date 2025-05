Meer dan 350 leefloners extra na nieuwjaar in Aalst, door beperking werkloosheidsuitkering in de tijd

De Groenen in Aalst zijn ongerust over de extra druk die mogelijk op de schouders van het OCMW terecht zal komen vanaf 1 januari volgend jaar. Want vanaf dan zal, volgens het Paasakkoord, iedereen die langer dan twee jaar werkloos is, zijn uitkering verliezen. In Aalst gaat dat over iets meer dan 1.000 mensen, en een derde daarvan zou dus terechtkomen bij het OCMW, wat dus voor heel wat extra werk kan zorgen. En daar moet de stad zich nu al op beginnen voorbereiden, vindt oppositiepartij Groen.