Meer dan 2.300 kinderen ingeschreven bij binnenspeeltuin voor De Warmste Week in Beveren

Eén op de 2 Vlamingen voelt zich soms eenzaam. Een zorgwekkend cijfer dat aandacht vraagt. In het sportpark van Beveren wordt daar deze week iets aan gedaan. Met de actie van Jeppa Sport komen scholen uit groot-Beveren samen om spelenderwijs eenzaamheid te bestrijden én geld in te zamelen voor de Warmste Week. Een initiatief dat al 2000 kinderen in beweging bracht en waar ook na schooltijd nog aan kan worden deelgenomen.