Meer dan 2.000 snelheidsovertredingen vastgesteld op Verkeersveilige Dag in de provincie

Tijdens de Verkeersveilige Dag zijn gisteren meer dan 2000 snelheidsovertredingen vastgesteld in heel de provincie. Op zo'n 100 plaatsen is er gecontroleerd geweest op de grote killers in het verkeer. En dat blijkt ondanks de regelmatige controleacties nog steeds nodig te zijn. Want 30 chauffeurs legden een positieve ademtest af. En 20 bestuurders testten positief op de speekseltest, wat wel een daling is ten opzichte van vorig jaar. Zo'n 150 chauffeurs zijn betrapt op gsm'en achter het stuur. En meer dan 7% van de autobestuurders reed te snel. De cijfers zijn het bewijs, zegt het provinciebestuur, dat acties als de Verkeersveilige Dag nodig blijven om een mentaliteitswijziging mogelijk te maken.