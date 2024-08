Meer dan 200 Mariabeeldjes in kerk van Buggenhout: "Ook toegankelijk voor niet-gelovigen"

Enkele opvallende beelden uit de kerk van Buggenhout. Letterlijk beelden, want de kerk staat vol met Maria's. De Mariabeeldjes maken deel uit van de expositie "Op weg". Een initiatief van kunstenares Els De Coker uit Oudenaarde. Ze zijn geinspireerd op de bekende Guimauve snoepjes. Wie wil, kan trouwens zelf een mariabeeldje bewerken en toevoegen aan de collectie. De expo in de kerk van Buggenhout is nog te bewonderen tot 8 september. Niet toevallig de geboortedag van Maria.