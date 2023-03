Meer dan 200 Clapaja-dansers verrassen "hun" Claire op Sint-Niklase Grote Markt

De staking bij de zes Delhaizes in eigen beheer in onze streek is wel goed nieuws voor de lokale voedselbanken. Want producten die bijna aan hun bederfdatum, zoals brood, vlees, fruit en groenten, worden verdeeld aan heel wat sociale kruideniers en voedselbanken in onze regio. Da's onder meer het geval in Ninove, Dendermonde en Sint-Niklaas. De verse producten worden gebruikt om er voedselpakketten mee te maken. De voedselbanken zijn blij met het extra aanbod, want sinds corona komen er steeds meer mensen om hulp vragen.