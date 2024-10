Er werden 1.618 volmachten uitgebracht in Ninove. Dat blijkt uit de verzegelde Processen-Verbaal die werden opgemaakt na de sluiting van de stembureaus, en die onze redactie heeft kunnen inkijken. Het is een opvallend hoog aantal, dat van cruciaal belang kan zijn in het onderzoek naar verkiezingsfraude met volmachten in Ninove.