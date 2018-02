Meer dan 1000 mensen lopen mee in Krakelingenstoet

Wie zich 2 dagen lang wou onderdompelen in de wereld van de onderwaterfotografie, die kon dat het voorbije weekend in Sint-Lievens-Houtem, op het Hugycup Festival. Juryvoorzitter van dit bijzondere filmfestival was niemand minder dan Mike Valentine. Een naam die u misschien niet zo bekend in de oren klinkt, maar in de wereld van de onderwaterfotografie behoort de Brit tot de absolute top. Zo stond hij achter de camera in kaskrakers als Skyfall, The Bourne Supremacy en Pirates of The Carribean.