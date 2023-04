Meer dan 10.000 badeendjes op de Oude Dender in Dendermonde: gele eendje is de snelste

En de paashaas, die was deze ochtend ook in Aalst. En dan heb ik het over enkele paashazen die ontbijtboxen hebben rondgebracht. Meer dan 100 stuks in totaal. In de ontbijtboxen zit heel wat lekkers voor een gezellig paasontbijt of paasbrunch. Van koffiekoeken en broodjes, tot fruit en speciale paasdonuts. En uiteraard ook chocolade. Het idee is een initiatief van bakkerij De Wilde.