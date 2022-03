Meer controle op illegale getankte mazout door torenhoge dieselprijzen

En in de Mandemakersstraat in Hamme is er gisterennamiddag in een appartementsgebouw brand uitgebroken. Om iets over 5 ontstonden de eerste vlammen waarbij één van de bewoners in levensgevaar geraakte. De bewoner werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat er brand was ontstaan in zijn appartement. De man kon zelf niet meer naar buiten door de brand en moest gered worden door de brandweer. Ook een tweede bewoner werd gered via een ladder. Bij de aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De bewoner, een oudere man, kreeg heel wat rook naar binnen waardoor hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De tweede bewoner was in shock maar bleef verder ongedeerd. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Een deel van het dak moest worden afgebroken om er voor te zorgen dat de brand volledig gedoofd werd.