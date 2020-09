Meer camerabewaking en betere omheining aan snelwegparkings in Oost-Vlaanderen

In de Oudestraat in Stekene is afgelopen nacht een woning volledig in de as gelegd door een uitslaande brand. Het vuur werd kort voor middernacht opgemerkt door een buurtbewoner. Toen de opgeroepen brandweer aankwam, was de vervallen woning al deels ingestort en totaal verloren. De brandweer had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen, mede door gesprongen gasleidingen. Omdat de plaats van de brand op slechts enkele honderden meter van de Nederlandse grens gelegen is kwam er ook een blusploeg uit het Nederlandse Koewacht de collega's van de hulpverleningszone Waasland versterken. De woning was nog wel bemeubeld maar was niet meer bewoond. Omdat er een vermoeden van kwaad opzet is, werd een branddeskundige van het parket aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Van het pand blijven nog alleen zwartgeblakerde muren overeind.