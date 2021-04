Meer bezoek in rusthuizen mogelijk? Experts werken aan nieuw advies

Het plan van het Overlegcomité voor versoepelingen is haalbaar, maar zeker niet vanzelfsprekend. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. De huidige coronamaatregelen blijven voorlopig essentieel, zo zegt hij ook, om de curve te doen ombuigen. Want, ook vandaag blijven de ziekenhuisopnames in onze streek nog altijd toenemen. In totaal komt het aantal patiënten op de COVID-afdelingen opnieuw boven de 200 uit, een toename met 5 ten opzichte van gisteren. De stijging is het grootst in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Daar zijn er opnieuw 4 bedden meer ingenomen dan gisteren, tot 29 patiënten in totaal. 9 van hen hebben intensieve zorg nodig, ook dat is een stijging met 2. En ook in de Aalsterse ziekenhuizen neemt de druk opnieuw toe. In het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Elisabeth stagneert de situatie of is er een lichte daling.