Voor de spelers van Okapi Aalst is de vakantie voorbij. De basketballers verzamelden vanmorgen in het OLV Ziekenhuis, voor de fysieke testen. Het is nog vroeg op het seizoen, maar het doel is nu al duidelijk. Absoluut beter doen dan vorig seizoen. Daarvoor rekent de club op drie nieuwe krachten. Eén van hen is de Amerikaanse rookie Luke Appel.