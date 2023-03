Mediaminister Benjamin Dalle: "Op termijn naar één regionale omroep in Oost-Vlaanderen"

In Ninove is het carnaval voorbij. Slotstuk van het volksfeest is sinds jaar en dag niet de popverbranding, maar wel de wortelverbranding. Honderden doorwinterde carnavalisten verzamelden daarnet langs de Denderkaaien om de houten wortel, hét symbool van de stad Ninove, in vlammen te zien opgaan. En net als in Aalst doet dat plechtige moment heel wat traantjes over de wangen rollen.