Medewerkster van rusthuis ontslagen nadat ze foto doorstuurt van dementerende vader van Guy D'Haeseleer

In Ninove is een personeelslid van woonzorgcentrum Klateringen ontslagen omdat ze een foto had gemaakt van een bewoner en die had doorgestuurd. Op de foto stond de dementerende vader van Forza Ninovekopstuk Guy D'Haeseleer. Toen die dat te weten kwam, diende hij een klacht in. Omdat het om een OCMW-rusthuis gaat, werd er door het stadsbestuur een tuchtprocedure en onderzoek opgestart. De foto werd maar naar één iemand doorgestuurd, maar die persoon had geen banden met de bewoner. Omdat de integriteit van de bewoner werd aangetast, en de privacy werd geschonden, werd de medewerkster ontslagen.