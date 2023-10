Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een robotfoto verspreid van de man die dit weekend een advocate doodschoot in Sint-Lievens-Houtem. De vrouw werd zaterdagmiddag voor de deur van haar huis neergeschoten. Ook haar zoon raakte gewond. Nog steeds is er geen spoor van de dader. Op basis van de informatie van getuigen en de zoon van het slachtoffer heeft het parket een robotfoto gemaakt. Het gaat om een man, vermoedelijk tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij is 1m80 groot, normaal gebouwd, kalend met kort grijs haar en is Vlaamstalig. De man was gekleed in een groene of blauwe overal of stofjas en droeg een grijze of donkerkleurige rugzak. Na het schietincident is hij te voet vertrokken, vermoedelijk richting de Markt van Sint-Lievens-Houtem. Heeft u deze man opgemerkt, of weet u wie dit is, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via 0800/30.300.