Medewerkers Schoenen Torfs planten 1400 nieuwe bomen achter kantoor

En voor we het weekend induiken doe ik jullie nog eens dromen, want wie wil nu niet ooit een volledige Lottojackpot op zijn bankrekening zien staan? Voor een man uit Erpe-Mere is die droom werkelijkheid geworden. Hij kocht zijn winnend lotje van 3,5 miljoen in een krantenwinkel in Erondegem. En dat is daar blijkbaar een goudmijn, want al voor de 14de keer wint een klant van die winkel meer dan een half miljoen euro.