Medewerker Vitaz-ziekenhuis krijgt messteek van minderjarige patiënt

Ook bij de tweede aanvraag krijgt de vzw Cultureel centrum SafaDender geen omgevingsvergunning voor een nieuw polyvalent ontmoetingshuis in Denderleeuw. Dat nieuwe centrum zou worden gebouwd op de plaats van een oude spinnerij, in de buurt van het station van Denderleeuw. De vzw SafaDender is al langer actief in de gemeente met allerlei educatieve, muziek- en sportactiviteiten, met als doel om onder meer de verschillende cultuurgemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. In 2019 had ze een eerste aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een eigen pand. Die werd geweigerd door de gemeente, en vervolgens ook door de provincie, vanwege het ontbreken van een mobiliteitsstudie. Vlaams Belang Denderleeuw kreeg ook bijna 1.400 bezwaarschriften bij elkaar tegen de komst van het multiculturele ontmoetingshuis. Volgens het gemeentebestuur is bij deze tweede aanvraag de mobiliteitsstudie nog te weinig uitgewerkt. Daarnaast zou ook de omvang van de activiteiten, die de vzw voor ogen heeft, te groot zijn voor een gemeente als Denderleeuw. Het bestuur zegt wel met de vereniging in dialoog te blijven gaan.