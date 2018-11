Ruim 3.000 mensen lopen momenteel mee met de Witte Mars in Aalst. Startplaats was de Grote Markt. Nadien passeren ze onder meer langs de oude gendarmerie en de parking van de Delhaize, de plek waar exact 33 jaar geleden de bbloedigste aanslag van de Bende van Nijvel plaatsvond. Bij de manifestanten niet alleen slachtoffers en nabestaanden van de Bende, maar ook van de aanslagen in Brussel in 2015 en van de zaak-Dutroux.