McDonald's plant filiaal in Stekene, het zevende in de regio

We stappen eruit in een nieuw paar schoenen. Want voor bewoners van een woonzorgcentrum is het niet altijd eenvoudig om zélf naar de winkel te gaan. Schoenen kopen bijvoorbeeld is voor hen niet evident. Daar heeft schoenenwinkel Torfs een oplossing voor gevonden. Vandaag streek er in woonzorgcentrum Heilig-Hart in Sint-Niklaas een pop-upwinkel neer. Bewoners kunnen er nieuw schoeisel passen en kopen, het aanbod is ook speciaal gericht op senioren.