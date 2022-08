McDonalds in Dendermonde tijdelijk geëvacueerd na lek in CO2-tank

Vanaf morgen, donderdag, geldt code rood in alle Vlaamse natuurgebieden. Dat betekent dat het risico op bosbranden erg groot is. En dat komt natuurlijk door de extreme droogte, die al weken blijft aanhouden. Deze week wordt wellicht de warmste van het jaar, en dus grijpt het Agentschap Natuur en Bos in. Roken is sowieso verboden. Ook vuur maken en afval achterlaten is strafbaar. De hulpdiensten staan in opperste staat van paraatheid. En wandelingen of fietstochten door bossen maken, wordt zelfs ten sterkste afgeraden.