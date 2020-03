In Beveren gaat er een petitie rond over de bouw van eengezinswoningen en appartementen op het Congoken. Dat is een bekend stukje groen in de Pastoor Steenssenstraat. Nu komen er veel mensen wandelen met de hond en er worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. De buurt ziet het niet zitten dat één van de laatste stukjes groen verdwijnt. Ook vrezen ze voor de verkeersdrukte en inkijk in hun huizen.