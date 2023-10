Max leert kinderen reanimeren op school: "Kijk naar het wielrennen en het voetbal, soms komt het heel dichtbij"

Het is vandaag wereldreanimatiedag. En dat is op een basisschool in Sint-Niklaas niet zomaar voorbijgegaan. De school kreeg vandaag het bezoek van Max. Max is ambulancier en kwam de scholieren uitleggen hoe je op de juiste manier iemand reanimeert. Want het is heel belangrijk om dat te kunnen, zelfs op jonge leeftijd. Wie vandaag goed oplette, die kreeg meteen een diploma mee naar huis. En zo is dat stukje van de eindtermen ook al meteen afgevinkt.