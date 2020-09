Sport Max. 1774 toeschouwers in Freethiel: naast duizendtal abonnementhouders geldt 'eerst is eerst'

Ondertussen heeft Waasland-Beveren ook z'n definitieve plan klaar hoe het de supporters op een 'coronaveilige' manier op de Freethiel zal binnenlaten. De club heeft de toestemming, van de gemeente en van Binnenlandse Zaken, om maximum 1774 toeschouwers toe te laten in het stadion. De ondertussen plusminus 1000 abonnementhouders van de club zijn vanzelfsprekend zeker van hun plaats. Voor de overige, losse tickets die nog overblijven geldt eerst is eerst. Wie komt supporteren zal moeten opgeven of hij in een bubbel komt kijken en zo ja met hoeveel. Op die manier zal op een beperkt aantal tribunes uitgepuzzeld worden hoe iedereen veilig van het voetbal kan komen genieten. De club komt zo snel als mogelijk met alle verdere details naar buiten.