Mauro (18) mag zich één dag uitleven als actieheld: "Dit was mijn grote wens"

Het meest spectaculaire nieuws hebben we deze keer bewaard voor het einde. Een gouddiefstal op het voormalige militaire domein De Westakkers in Sint-Niklaas. Gelukkig geen echt goud en ook geen echte diefstal, maar een spel dat in elkaar is gestoken door de federale politie, de lokale politie en Make-A-Wish. En dat allemaal voor Mauro. De jongen van 18 kreeg vier jaar geleden een kwaadaardige tumor in zijn been. Zijn wens was om zich samen met familie en vrienden uit te leven als actieheld. Hij moest de kluis kraken, en proberen op de vlucht te gaan. Gelukkig werden wij getipt en stonden we klaar om de kraak van de eeuw in beeld te brengen.