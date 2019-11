Matthieu Van Der Poel schrijft ook Ambiancecross in Wachtebeke op zijn naam

En van de zaal naar het veld. Wie anders dan wereldkampioen Matthieu Van Der Poel was gisteren de beste op de Ambiancecross in Wachtebeke. Pauwels Sauzen-Bingoal, het team van organisator Jurgen Mettepenningen uit Hamme, kwam er niet aan te pas in hun thuiscross. Een podiumplek zat er niet in voor Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout. Van der Poel schreef zopas trouwens ook nog de cross in Koksijde op zijn naam.