Matthias Diependaele te gast bij radiozender Oilsjt Mjoezik: "Sfeer tijdens Aalst Carnaval is fantastisch"

Ook Vlaams minister-president Matthias Diependaele kwam al eens de sfeer opsnuiven in de Ajuinstad. Hij was gisterennamiddag te gast bij radiozender Oilsjt Mjoezik. De minister-president werd door radiopresentatoren Gilles en Aptil op de rooster gelegd. Ze wilden wel eens weten wat hij allemaal weet van Aalst Carnaval. Maar ze gingen in hun show ook op zoek naar de mens achter de minister-president. Helaas kan Diependaele dit jaar niet aanwezig zijn bij de stoet, want hij moet op buitenlandse missie naar India.