Matthias Diependaele (N-VA) mogelijk de eerste Vlaams minister-president uit Oost-Vlaanderen

Witte rook. Na lang onderhandelen hebben N-VA, Vooruit en CD&V een Vlaams regeerakkoord gesloten. Dat heeft N-VA-formateur en hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Vlaams minister-president Matthias Diependaele laten weten. Het regeerakkoord moet dit weekend goedgekeurd worden, zodat het maandag kan worden gepresenteerd in het Vlaams Parlement. Naast de inhoud van het regeerakkoord, is het ook afwachten hoe de ministerportefeuilles verdeeld zullen worden. Als Matthias Diependaele de nieuwe minister-president wordt, dan is dat een primeur voor onze provincie. Want nog nooit schopte een Oost-Vlaming het tot die functie.