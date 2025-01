Vlaams Minister-President Matthias Diependaele zal niet zetelen in de Zottegemse gemeenteraad. Meteen na de eedaflegging gisteravond diende hij zijn ontslag in. Daardoor moet de eerste gemeenteraad meteen met 3 dagen worden verschoven. En dat is niet naar de zin van Vooruit. De oppositiepartij vreest dat het nog dikwijls zal fout lopen met wat ze noemen een 'coalitie van verliezers'.