Sport Matthias Brandle wint tijdrit in Beveren, Van Aert pakt leiding in algemeen klassement

Matthias Brändle heeft de tijdrit van de Baloise Belgium Tour in Beveren gewonnen. De Oostenrijker reed veertien seconden sneller dan wereldkampioen tijdrijden Tony Martin, Wout Van Aert en Sylvain Chavanel. Het was een korte tijdrit van dertien kilometer door de straten van Beveren. Vooraf werden wereldkampioen tijdrijden Tony Martin en wereldkampioen veldrijden Wout van Aert getipt als mogelijke winnaars. Maar het was dus Matthias Brändle die met de overwinning ging lopen. Hij reed al vroeg op de middag een tijd van 15 minuten en 40 seconden. Niemand slaagde erin beter te doen. Wout Van Aert eindigde gedeeld tweede en is de nieuwe leider in het algemene klassement.