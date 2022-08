Lichaam uit water gehaald in Hemiksem, mogelijk matroos die in Schelde belandde

In Hemiksem, in de provincie Antwerpen, heeft de brandweer vanochtend een lichaam uit de Schelde gehaald. Vermoedelijk gaat het om de matroos, die enkele dagen geleden van een schip viel in Kruibeke. Een pendelaar op de Waterbus merkte het lichaam op en verwittigde de hulpdiensten. Het stoffelijk overschot werd uit het water gehaald aan een oude elektriciteitscentrale. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse voor een onderzoek. Het is voorlopig niet officieel bevestigd dat het om de Roemeense matroos gaat, maar alles wijst wel in die richting. De man van 52 belandde donderdag in het water in Kruibeke. Er werd nog een grote zoekactie op touw gezet waaraan duikers, boten en een helikopter deelnamen. Maar de man werd toen niet meer gevonden.