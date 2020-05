Masturberende man in Sinbad spoorloos omdat politie niet wordt verwittigd, PVDA wil aanpassing politiereglement

De PVDA in Sint-Niklaas wil dat de politie altijd tussenkomt bij gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De partij doet die oproep na een voorval in het stedelijk zwembad. Een man begon daar te masturberen in het bijzijn van een vrouw. De politie onderzocht het incident, maar het parket heeft de zaak geseponeerd omdat de dader niet kon worden geïdentificeerd. Mocht de politie van bij het begin zijn gealarmeerd, dan had de dader nooit kunnen ontsnappen zegt PVDA.