De Oudegemse Baan in Dendermonde is weer open. De weg was ter hoogte van de spoorweg afgesloten voor wegenwerken en daardoor waren er veel omleidingen. Deze fase is drie weken vroeger dan verwacht afgelopen en nu kan het verkeer opnieuw vlot over de spoorweg. Ook het treinverkeer kan vlotter verlopen en de omgeving is ook veiliger is voor fietsers en voetgangers. Maar de heraanleg van de spoorweg-omgeving is nog niet het eindpunt. De wegenwerken in de buurt van papierfabriek VPK gaan nog door tot in november.