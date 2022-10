Massemsesteenweg in Wetteren is weer open, 100 meter wegdek vervangen na waterlek

Op het kruispunt van de N70 met Schrijberg, op de grens van Waasmunster en Belsele, zijn zondagavond rond 6 uur een moeder en haar twee jonge kinderen gewond geraakt bij een zware aanrijding tussen twee auto's. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is niet duidelijk, maar de klap was wel zwaar. De ene wagen reed de andere aan in de flank, waarbij de aangereden auto net niet tegen een woning tot stilstand kwam. In de aangereden auto zaten de vrouw en haar twee kinderen. Eén van de twee kinderen raakte zwaar gewond en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Het kruispunt 'duizend appels', waar het ongeval gebeurde is een druk, met verkeerslichten gestuurd kruispunt, waar in het verleden wel al vaker ongevallen gebeurden.