In Dendermonde stopt CD&V-politica Martine Van Hauwermeiren na 16 jaar als schepen. In mei wordt ze 65 en kan ze met pensioen. Ze blijft wel nog actief als gemeenteraadslid. Van Hauwermeiren was ononderbroken schepen in Dendermonde, met onder meer landbouw en onderwijs als bevoegdheden. Ze geeft haar schepenambt door aan haar jongere partijgenote Nele Cleemput.