Martin vindt na 10 dagen zijn vermiste roodstaartbuizerd terug: "Mijn vrouw gaat jaloers zijn"

Een wereldster en je allergrootste idool tegen het lijf lopen op amper 10 kilometer van je thuis. Het is wat Guido uit Buggenhout is overkomen. Gisteren scoorden Guido en zijn vrouw een selfie en een korte ontmoeting met de Amerikaanse rocklegende Bruce Springsteen. Guido is al deccenialang fan van The Boss en reisde al naar Parijs, Dublin en New Jersey, in de hoop om zijn idool ooit eens van dichtbij te zien. Tot hier toe was dat nog niet echt gelukt, maar op een jumpingevent in Wolvertem vielen voor Guido plots alle puzzelstukjes in elkaar.