Vanmiddag is in het bondsgebouw geloot voor de eindronde in de tweede amateurliga. Als Eendracht Aalst nu donderdag wint van Gent-Zeehaven, wacht een dubbele confrontatie met Sporting Hasselt, het nummer 13 uit de eerste amateurliga. De heenwedstrijd wordt dan nu zondag gespeeld in Hasselt, de terugwedstrijd is voor woensdag 17 mei. Als de Ajuinen Hasselt kloppen is het nog niet gedaan, want dan wacht nog een dubbele confrontatie met een andere finalist.