In het vrouwenvolleybal heeft Asterix AVO Beveren zich geplaatst voor de finale van de Beker van België. Het heeft gisteravond de terugwedstrijd in de halve finale gewonnen met 0-3 van Haasrode-Leuven. Het had eerder ook al de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen. De Galliërs spelen op 26 februari in het Sportpaleis de bekerfinale tegen Gent of Oostende. Het is voor de club de 24ste bekerfinale in de geschiedenis.