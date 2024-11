Marleen Temmerman, eerste Belgische professor en gynaecologe uit Lokeren, benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde

Naast Anny De Windt kregen vanmorgen nog heel wat andere verdienstelijke Belgen een adellijke titel. Zo werd Marleen Temmerman uit Lokeren benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij was de eerste vrouwelijke professor gynaecologie in België. De Oost-Vlaamse driesterrenchef Peter Goossens kreeg dezelfde erkenning en titel. En zanger Paul van Haver, beter bekend als Stromae, werd door koning Filip dan weer benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.