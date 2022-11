Marius Meremans (N-VA) aan Mobiliteitsminister: "Breng oorzaken verkeersongevallen in kaart"

We hebben dringend een systeem nodig om de oorzaken van verkeersongevallen in kaart te brengen. Dat heeft volksvertegenwoordiger Marius Meremans gezegd in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en de federale politie is gebleken dan het aantal verkeersdoden met 16 procent gestegen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat zag u vorige week in ons nieuws. Daarbij kwamen 326 personen om het leven. En ook in Oost-Vlaanderen is dat cijfer van 30 naar 35 gegaan. Erg verontrustend, vindt Meremans. De vele sensibiliseringscampagnes zijn goed, maar er moet meer aandacht gaan naar fietsers, zegt hij.