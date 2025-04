Mario uit sociale woning gezet nadat hij plusdochter onderdak geeft: "Ik slaap nu in mijn wagen"

Mario, een man uit Temse, is uit zijn sociale woning gezet nadat woonmaatschappij WoonST hem beschuldigde van domiciliefraude. Volgens Mario had hij zijn plusdochter tijdelijk onderdak geboden omdat ze dakloos was geworden. Maar de rechtbank oordeelde anders. En Mario is nu zelf dakloos. Hij slaapt in zijn auto en probeert te overleven met wat hij nog heeft. Woonmaatschappij WoonST benadrukt dat het handelde volgens de regels en betreurt dat het zo moest eindigen.