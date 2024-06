Marink Reedijk is de nieuwe trainer van SK Beveren

SK Beveren heeft eindelijk een nieuwe coach. Het is de Nederlander Marink Reedijk geworden bij geel-blauw. Reedijk is pas 32 jaar en was afgelopen afgelopen seizoen aan de slag als hoofdtrainer van RSCA Futures, de beloften van Anderlecht. Daarvoor was hij twee seizoenen aan de slag als T2 bij het Nederlandse Vitesse. SK Beveren moest opzoek naar een nieuwe trainer nadat het begin april Wim De Decker ontsloeg. Met Reedijk heeft de nieuwe General Manager Bob Peeters dus een opvolger gevonden. De Nederlander tekent een contract tot het einde van het seizoen.