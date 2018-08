Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 36-jarige Wouter Christiaens uit Sint-Niklaas. Al van gisteravond wordt er met man en macht gezocht naar Wouter. Een helikopter speurde vanmiddag de omgeving af. De man verliet gisterenmorgen rond 10 uur te voet de woning van zijn ouders in de Bekelstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Wouter is 1 meter 68 groot en tenger gebouwd. Hebt u Wouter Christiaens nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail, naar opsporingen@police.belgium.eu.