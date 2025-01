In Cultureel Centrum de PlomBlom in Ninove stond gisteren Marijn Devalck op het podium voor de première van zijn nieuwe show. Die is getiteld 'Een acteur kan niet zingen'. Devalck staat al 65 jaar op de planken en treedde in zijn tienerjaren op als Marino Falco. Al kent iedereen hem vooral van zijn legendarische rol als Balthasar Boma in FC De Kampioenen.